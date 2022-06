Vargus: kohus trahvis Siiri Sõnajalga

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov on öelnud, et mullu 31. mail peeti kaupluses kinnio1962. aastal sündinud naine, kes üritas varastada kaupa kogumaksumusega 71,97.eurot ning möödus kassast, jättes kauba eest maksmata. Varastatud kaubaks oli alkohol, lisas ta. „Naine peeti turvatöötaja poolt kinni koos varastatud kaubaga. Kaup on rikkumata ja tagastatud kauplusele.„ Politsei saatis Siiri Sõnajala väärteoasja kohtusse.Läinud nädalal arutas asja Harju maakohus. Kohtuniku küsimusele, kas ta saab süüdistusest aru, vastas Sõnajalg: „Ma saan aru küll, aga ei meenu midagi sellist,“ kirjutas Eesti Ekspress. Kohus mõistis Siiri Sõnajalale karistuseks rahatrahvi 50 trahviühikut, s.o 200 eurot. Karistusest arvatakse kantuks kinnipidamine väärteomenetluses 31. mai kuni 1. juuni, selgitas Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane Õhtulehele. Tasumisele kuulub 40 trahviühikut, s.o. 160 eurot. Kohtuotsus ei ole jõustunud.