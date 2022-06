Kohus arutab Märt Ringmaa pärandvara pankrotti

Tallinna notar Mari-Liis Parmas koostas ja tõestas tänavu 5. aprillil pärimistunnistuse, milles märgiti Ringmaa pärijaks Tallinna linn, selgitas linnavaraameti õigusosakonna juhataja Tiit Mäger. Seadus sätestab, et pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle kõik pärandaja õigused ja kohustused. Pärija on kohustatud täitma kõiki pärandaja kohustusi. Seaduse lõige 6 sätestab, et kui pärandvarast ei jätku kõigi nõuete rahuldamiseks ja pärija ei ole nõus nende rahuldamisega oma vara arvel, on pärandvara hooldaja või pärija kohustatud viivitamata esitama avalduse pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.

„Antud juhul puudub vara, mille arvelt pärandaja kohustusi rahuldada, mistõttu esitas linn avalduse pärandvara pankroti väljakuulutamiseks,“ rääkis Mäger, kelle sõnul tulenevad kohustused varasemast täitemenetlusest, kus sissenõudjaks on Eesti vabariik. Linnale kuuluva varaga seosed puuduvad.