PÖÖRASED HINNAHÜPPED: 8100 tootest läksid toidupoes kallimaks rohkem kui pooled! Kas midagi muutus ka soodsamaks?

Kui palju on toit ja igapäevased tarbekaubad tänavu kallimaks läinud? Ühes Eesti e-toidupoes on 8106 tootest tõusnud hind rohkem kui pooltel. Vaata tabelitest, milline kaup ja milliste tootjate hinnad on juuni alguses kõige enam kerkinud, võrreldes aasta algusega. Kas millegi hind on soojade ilmadega ka sulanud?