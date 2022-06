Juhtkiri | Spikker valitsusele

Siin on uuele valitsusele väike spikker teemadest, mis kindlasti tuleb esmajärjekorras ette võtta. Julgeolek – iga okas loeb. Venemaa muutmine pole Eesti valitsuse võimuses, aga peame temaga arvestama ja head suhted liitlastega on üliolulised. Energeetika – mis saab sügisel elektrihinnast? Kas tuleb tuumajaam või tuulikud? Meil on elektrit puudu, mitte üle, seega peab looma eeldused, et ettevõtted saaks investeerida uutesse tootmisvõimsustesse. Transport – kas on mõistlik pidada üleval tasuta ühistransporti, mis reaalselt ei ühti inimeste vajadustega? Valitsus võiks ju suvel Eestimaale ühissõidukitega tiiru peale teha – sõita rongiga reedel näiteks Tallinnast Pukale, sealt bussiga Otepääle. Hiiumaale minekul võtke lapsed ka kaasa. Haridus – õpetajate puudus ja palgad. Tegelikult tundub, et igal erialal on töökäsi puudu – valvureid vanglas, kassapidajaid, IT-insenere. Mida saame automatiseerida ja kuhu on päriselt inimesi tarvis? Tervisekriisi järel on kindlasti vaja üht-teist toimetada meditsiinivallas, koroonatki ei tohi unustada. Majandus – kuidas päriselt aidata ettevõtetel kasvada ja paremaid palku maksta? Mets – palju meil seda on? Palju on sealt mõistlik puitu raiuda? Ja mis värk on metsade süsihappegaasi sidumisega? Hakkame kvoote ostma?