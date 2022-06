Kaupo Kutsar | Tõstame ühe protsendi tulumaksu, riigikeele ja hariduse edendamiseks

Valga kohalikud ajaloohuvilised teavad Säde teatrist, kui omaaegsest professionaalsest teatrist piirilinnas. Täna on Valga väga multikultuurne ja ka kultuurilised eelistused on sedavõrd erinevad, et palgalise riigikeelseks teatriks ei jaguks lihtsalt külastajaid. Samas piiriülese kaksiklinna rahvaarv on võrreldav nii Ugala kodulinna, kui kutselist teatrit omava Rakverega. Pika lõimumise jutu asemel ütleksin lihtsalt, aeg on kasvada ühiseks kogukonnaks. Aeg on ka pealinnas ja Ida-Virumaal kasvada üheks kogukonnaks ning riigikogu ja valitsus ei peaks olema arengutel sabassörkijad.