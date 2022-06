VIDEO, MIS VÕIB MUUTA ÕPETAJA ELU: Proovikivi – võimalus tulla, teha ja otsustada!

„Mind esimesena võluski selle projekti juures just see nimi. Tekitas uudishimu, aga kohe ei reetnud, et millega on tegu. Kas tuleb mingi katsumusega hakkama saada? Või aidata kedagi teist, kes vajab tuge mõne mure lahendamisel. Aga haarav oli see kohe,” selgitab projektis osalenud Shara.

„Kui õpetaja ehk niisama iseseisvalt pelgab natuke seda projektipõhist õpet, siis Proovikivi projekti raames on tal tugev ja toetav seljatagune olemas. Muidu pelgalt märksõnadena olevad koostöö, probleemide lahendamine ja see suhtlus kõige selle taustal – imeline lahendus! Eriti tore on see, et projekti ei pea vedama üldse õpetaja, vaid algatajaks võivad olla noored ise. See eluline õppimine ja avaramad võimalused kogeda päris elu. Me ju vajame just neid tulevikutegijaid!” kirjeldab Birgit.