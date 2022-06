PUUDULIK VALVE? Kuidas saab kinnipeetu vanglas enesetapu sooritada? Õiguskantsler saatis alles eelmisel nädalal justiitsministrile kirja, milles viitas ühe põhjusena vanglaametnike nappusele

Laupäeval selgus, et Lihula tulistajana tuntud Mikk Tarraste võttis endalt Tallinna vanglas elu. See aga tekitas küsimuse – kuidas saab vangivalvurite silmade all kinnipeetu endalt elu võtta? Eesti vanglate suur probleem ongi selles, et vanglaametnikke napib, üksikvange ei jälgita piisavalt ja puudu on vaimse tervise abist.