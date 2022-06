GALERII | Eesti lipul on 138. sünnipäev

4. juunil 1884 pühitsesid eesti soost tudengid Otepääl esimese sinimustvalge lipu. See lipp oli esmajoones tudengite tunnuslipp, kuid peagi kasvas see rahvuslipuks ja siis juba riigilipuks.

„Igaüks, nii laps, vanem, selts kui ettevõte, on oodatud ühtsustunde väljendamiseks heiskama meie sinimustvalget lippu,“ ütles riigisekretär Taimar Peterkop. „Lipu sünnipäeval kutsun kõiki lipuheiskamisega tähistama Eesti pidupäeva ning avaldama moraalset toetust ukrainlastele. Rahvussümbolid on võimsad ühendajad ja sisemise jõu andjad. Teame kahjuks veel oma mittekaugest minevikust, kuidas need värvid aitasid võõrvõimule vastu seista ja jätkata võitlust vaba Eesti eest“, lisas Peterkop.