OTSEBLOGI | Venemaa valmistub kallaletungiks

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov teatas, et „teatud tulemused“ on saavutatud ja töö jätkub seni, kuni kõik eesmärgid on täidetud. Ta nimetas sõda jätkuvalt „sõjaliseks erioperatsiooniks“. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles videopördumises, et ukrainlased on kaitsnud oma riiki 100 päeva Venemaa agressiooni eest ja et „võit on meie“.