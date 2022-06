Vald tahab punamonumendi kooli juurest teisaldada

Haljala vallavalitsus pöördus kaitseministeeriumi ja sõjahaudade komisjoni poole ettepanekuga korraldada Lääne-Virumaal Võsu alevikus asuva II maailmasõjas hukkunute ja terroriohvrite ühishaua ümbermatmime ja hauasamba teisaldamine. Haljala vallavalitsus on oma seisukoha kujundamisel tuginenud eelkõige hauasamba ja säilmete ebasobivale asukohale ning hauasamba esiküljel asuvale tekstile „Igavene au punalipulise Baltimere laevastiku madrustele, punaarmeelastele ja nõukogude aktivistidele, kes langesid võitluses fašistlike röövvallutajate vastu 1941. a.“. Vallavalitsus leiab, et hauasammas asub ebasobivas kohas, kuna selle vahetusläheduses on Võsu kool, lasteaed ning Võsu spordihoone. Samuti leiab vallavalitsus, et hauasamba esiküljel paiknev tekst ei sobi oma sisult tänasel hetkel alevikku avalikku ruumi. Tänavu märtsis on vallaelanik pöördunud sellel põhjusel ka vallavalitsuse poole küsimusega, millal plaanitakse hauasammas teisaldada.

9. mail hauasammast rüüstati ja vallavalitsuse hinnangul pole tänases Ukraina sõjast tingitud olukorras välistatud, et samba rüüstamine senises asukohas ei või korduda. Vallavalitsus teeb ettepaneku ühishaua ümbermatmiseks sõjahaudade komisjoni hinnangul sobivale kalmistule.