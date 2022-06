Röövel hõikas pensionärile: kas sul raha on? Ja röövis ta paljaks

Varasemalt röövimise eest karistatud Igor möödus tänaval kõndivast 70aastasest inimesest ja hõikas talle: „kas sul raha on?“ Pensionär vastas , et see ei ole nende asi. Seejärel lükkas Igor ohvri maja nurga taga, haaras seal temast kinni ja tõukas pikali. Ta võttis kannatanu rahakotist ära 170 eurot. Mais süüasja arutanud Tartu maakohus mõistis Igorile 4 aasta ja 6-kuulise vangistuse, millest kohe tuleb ära kanda üks aasta, ülejäänud on tingimisi. Kohtuotsuse järgi peab Igor pensionärile hüvitama 170 eurot pärast osalise vangistuse ära kandmist.