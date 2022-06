Tõnis Liinat | Kuidas valitseda Eestit korraliste riigikogu valimisteni?

Lahkusin erakonna koosolekult vastandlike tunnetega. Jah, on normaalne, et erakonna juht on väljas oma erakonna huvide eest ning võitleb selle nimel igal võimalikul moel. Samuti pole midagi imelikku selles, et Jüri Ratas nagu iga õige erakonna juht, usub, et just tema on kõige parem peaminister ning on valmis valitsust moodustama.