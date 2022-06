Juhtkiri | Valitsus on kukkunud, elagu valitsus

Reformierakonna peaminister Kaja Kallas tegi president Alar Karisele ettepaneku vabastada ametist Keskerakonna ministrid Jaak Aabi, Tanel Kiige, Eva-Maria Liimetsa, Taavi Aasa, Kristian Jaani, Erki Savisaare ja Tiit Teriku. Kõik teadsid, et selline võimalus peaministril on, aga keegi vist ei oodanud, et ta seda nii otsustavalt teeb.