SALAPÄRANE SARITORKIJA: Euroopa ööklubide külastajad on saanud nõelaga sutsata

Prantsusmaal on rohkem kui 300 inimest teatanud ametivõimudele, et neid on ööklubides või vabaõhukontserdil ootamatult nõelaga torgitud. Samasuguseid teateid on tulnud ka Suurbritanniast, Belgiast (seal torgiti ka jalgpallimatši ajal), Hollandist ja Saksamaalt.