Euroopa Komisjon otsustas asuda kokkuhoiuteele

Belgia ajalehe l'Echo hinnangul säästetakse nii vähemalt 280–440 miljonit eurot aastas. Üheks tõukejõuks oli kahtlemata see, et koroonaajal tehti palju kaugtööd ja ilmnes, et nii saab suurepäraselt läbi ilma inimesi umbsetesse ruumidesse kokku surumata. Ka koosolekute pidamine pole videoühenduste abil raske. See võimaldabki säästa ja hiljemalt 2030. aastaks tahetakse praeguse poolesaja büroohoone asemel Brüsselis hakkama saada vaid poolega neist. Kokkuhoidu nähakse kaugtöö abil ka komandeeringukulude vähendamises.