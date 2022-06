Seiskukoht | Ei sõjatüdimusele

Venemaa algatatud sõda Ukrainas on nüüdseks kestnud juba 100 päeva. Esialgu jõhkra ja uskumatuna kõlanud uudised Ukrainast on muutunud millekski tavapäraseks. Huvi nende vastu on vähenenud. Meediaväljaanded ei hoia enam sõjablogisid suurelt esilehel. Poliitikudki räägivad pigem lastetoetustest ja energiakriisist kui sõjast.