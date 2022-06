President Biden: kui palju veresaunu me veel talume?

Biden nõudis ründerelvade ja suure arvu kuule mahutavate relvasalvede müügi keelustamist erakätesse ning relvaostjate põhjalikumat taustakontrolli. Üleüldse ei tohiks relvi müüa noorematele kui 21aastastele naistele ja meestele. Vastutusele tuleks võtta ka need, kes jätavad relva vedelema, selle asemel et see kappi lukustada. Bideni arvates peaksid ka relvatootjad vastutust kandma pahategude eest, mis nende toodanguga korda saadetakse.