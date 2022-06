Ahvirõuged ei anna alla, vaid koguvad järjest hoogu. Lätis tuvastati esimene juhtum

Eile teatas maailma terviseorganisatsioon (WHO), et ahvirõuged on juba levinud rohkem kui 30 riigis. Varem on lähikontaktide teel alguse saav tõbi levinud peamiselt ahvide keskel ja Lääne-ning Kesk-Aafrikas. Mujal kohtas seda harva. Nüüd on ahvirõuged jõudnud juba ka meie naabrite juurde Lätti.