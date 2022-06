Hiiumaa jääb lennuühenduseta? Juuni keskpaigast on reisid tühistatud, kütusehinna tõus pani vedaja streikima!

Hiiumaa elanik kirjutas neljapäeval ühismeediasse, et hakkas endale juuni lõppu lennupileteid ostma, aga selgus, et neid ei olegi võimalik osta. Ta helistas lennufirmasse ja sealt vastati talle, et praegune vedaja tahab kütusehindade tõusu tõttu lepingut muuta, läbirääkimised riigiga selle osas aga ei edene. Seetõttu on lennud juuni keskpaigast peatatud. Lennufirma soovitas murelikul hiiumaalasel aga hoopis praamiga sõita. Praamipiletite ja kütuse hind läheb aga autoga reisides nii kalliks, et reaalsuses oleks lennukiga odavam lennata.