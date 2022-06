ÕL VIDEO | Mis oli Kallase jaoks viimaseks piisaks karikas? Keskerakonna ministrite tahtmatus kaitsta valitsust ja Ratase väljaütlemised

Seeder oli öelnud, et koalitsiooni moodustamise eelduseks on kütuseaktsiisi langetamine ja peretoetused.

Kallas rõhutas, et ei olda lastetoetuste tõstmise vastu, kuid seda pole üksi ekspert toetanud ja see on suure kuluga. Selge on siiski, et see on Isamaa valmislubadus ja tuleb läbi rääkida.