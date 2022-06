OTSEBLOGI | Läänemets: Isamaa otsustada on, kas uues valitsuses on liitlassuhteid kahjustavad ministrid, või viisakad, vastutustundlikud ja kompententsed juhid

„Hea Kaja ja austatud Reformierakond! Tänan teid selle 15 kuu jooksul tehtud koostöö eest valitsuskoalitsioonis. Selles oli õnnestumisi ja vajalikke otsuseid, aga kindlasti ka tõsiseid vaidlusi ja väljakutseid, mida pakkusid nii koroonaviirus, Ukraina sõda, energiakriis ja muu. Tõsi, me poliitilised nägemused läksid paljudes küsimustes paraku ka lahku, eelkõige toimetulekuküsimustes. Oluline on aga, et need vaidlused ei olnud isiklikku laadi. Kindel on, et see aeg on Eesti poliitikas oluline peatükk ja saab olema kirjutatud ajaloo annaalidesse. Kuigi nüüd tuleb keerata uus lehekülg ja astuda uued sammud, soovin Reformierakonnale jõudu!“