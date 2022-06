OTSEBLOGI | KES SAAVUTAB KOKKULEPPE KIIREMINI? Reformierakond peab koalitsioonikõnelusi Isamaa ja sotsidega, Keskerakond aga Isamaa ja EKREga

Nii peaminister Kaja Kallas kui Keskerakonna endine minister Tanel Kiik käisid täna õhtul „Aktuaalses kaameras“. Kallas ütles, et peavad kõnelusi koalitsiooni loomiseks sotsiaaldemokraatide ja Isamaaga. Kas need on edukad, on tema sõnul veel vara öelda, sest poliitikas pole midagi kindlat, kuid Kallase sõnul peaks neil suurtes küsimustes olema palju ühisosa. Kallase sõnul on ta valmis kasvõi sel nädalavahetusel nende erakondadega koalitsiooni kokku panema. Kallase sõnul püüdis ta endist koalitsiooni koos hoida, kuid Eestil on tema sõnul vaja toimivat valitsust ja ta mõistis, et endine koalitsioon kahjuks ei toiminud.