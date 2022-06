ORAVATE VÕIMALIKUD VALITSUSPARTNERID: olgu olla lastetoetuste tõstmine ja energiatoetused!

Peaminister Kaja Kallas teatas, et on teinud Isamaale ja sotsiaaldemokraatidele ettepaneku pidada kõnelusi uue valitsuskoalitsiooni loomiseks. Võimalike partnerite juhid pole kutset veel kätte saanud, kuid toovad välja, et nende osalusel peaks järgmine valitsus minema edasi nii lastetoetuste tõstmisega kui ka leidma leevendusmehhanisme sügiseks, kui energiahinnad kruvivad end uutesse kõrgustesse.