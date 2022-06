VALITSUS VARISES! Kaja Kallas tegi presidendile ettepaneku Keskerakonna ministrid ametist vabastada. Reformierakond soovib luua uue koalitsiooni Isamaa ja sotsidega

Eesti vajab praegusel hetkel rohkem kui kunagi varem toimivat ning ühistel väärtushinnangutel põhinevat valitsust. Julgeolekuolukord Euroopas ei anna mulle peaministrina mingit võimalust jätkata koostööd Keskerakonnaga, mis oma sisemise lõhestatuse taustal ei ole võimeline seadma Eesti huvisid kõrgemale oma erakonna ja selle erinevate tiibade huvidest. Minu jaoks oli viimaseks ja otsustavaks hetkeks see, kui Keskerakonna ja EKRE häältega lükati kolmapäeval riigikogus tagasi valitsuse poolt konsensuslikult heakskiidetud eestikeelse alushariduse eelnõu. Ma uskusin, et 24. veebruar ja Venemaa poolt toimepandav genotsiid Ukrainas on avanud kõigi riigikogu erakondade silmad sellele, kui tähtis on Eesti iseseisvusele meie ühtne arusaam ohtudest, mis meid varitsevad Venemaa naabruses asuva riigina. Paraku selgus üleeile, et riigikogus on kaks erakonda, mis isegi praeguses olukorras ei suuda end kokku võtta ja seista selle eest, et meie iseseisvus ja põhiseaduslikud väärtused oleks kaitstud.