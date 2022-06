Harju maakohus mõistis Hiina sõjaväeluurega koostööd teinud Gerli Mutso vangi

Kohtule esitatud tõendite pinnalt ei jäänud mingit mõistlikku kahtlust selles, et Mutso lõi teadlikult Eesti Vabariigi vastase suhte Hiina Rahvavabariigi sõjaväeluurega ja pidas seda eesmärgiga neid abistada. Samuti osales ta Eesti Vabariigi vastases luuretegevuses ning selle toetamises. Samuti on tõendamist leidnud see, et Mutso sai oma tegevuse eest vastutasuna kokku vähemalt 21 607.52 eurot, mis sisaldas nii saadud rahalist tasu kui ka muid hüvesid.

Karistuse mõistmisel arvestas kohus seda, et Mutsot ei ole varasemalt karistatud, kuid tema teadlikku tegevust, tema motiivi kuriteo toimepanemisel ning ka tegevuse kestust arvestades, ei saa kuidagi öelda, et see oleks olnud mingilgi moel juhuslik episood süüdistatava elus. See oli teadlik ja kestev tegevus, mille lõpetas õiguskaitseorganite sekkumine. Samuti tuleb arvestada seda, et ühiskond ei saa jätta karmilt reageerimata olukorrale, kus isik ohustab kavatsetult ja omakasu eesmärgil Eesti Vabariigi julgeolekut tehes Eesti Vabariigi vastast koostööd välisriigi luureorganisatsiooniga viimase huvides. Ühiskond vajab turvalisust ent ka teadmist, et selliseid isikuid karistatakse pikaajalise vangistusega, mis ühest küljest mõjub positiivselt ja tekitab inimestes turvatunde, kuid samas on ühiskonnale ka selgeks signaaliks, millised on tagajärjed selliste tegude eest.