Jaanus Karilaid: pered ei pea peadpööritavale hinnarallile vastu. Meie sõjaprintsess aga vaikib...

„See, et Reformierakond kasutab peretoetuste eelnõu sisulise arutelu asemel obstruktsiooni, näitab nende nõrkust ja suutmatust sotsiaalmajanduslike probleemidega sügavuti minna. Lastetoetuste tõus kajastub Keskerakonna valimisprogrammis ja intensiivsemalt oleme sellele keskendunud viimased poolteist kuud. Riigimehelikud saadikud otsinuks seepeale poliitilist üksmeelt – tänusõnad kõikidele, kes eelnõule allkirja panid –, kuid reformierakondlased valisid teise tee. Keskerakonna fraktsioon jääb endale kindlaks ja on valmis sisutühjad muudatusettepanekud ükshaaval läbi hääletama. Millise hinnangu annavad säärasele tegutsemisele lastega pered, on juba omaette teema.

Tabavalt kirjeldas oma avalikus pöördumises paljulapseliste perede olukorda Aasta ema, nelja last kasvatav Aage Õunap, kelle sõnul tuleb tihtipeale lahendada võrrand, kus piimarahast peab jaguma nii pudru keetmiseks kui ka lapse kooliekskursiooni eest tasumiseks. Kavandatav muudatus viiks lastetoetused uuele tasemele, näiteks üht last kasvatavale perele lisanduks aastas ligi 500 lisaeurot, ning üksikvanem saab praeguse 19 euro asemel 40 eurot kuus. See ei lahenda küll kõiki muresid, kuid pakub praeguses olukorras suuremat kindlustunnet. Kriitikute jutt, et mitut last kasvatavad pered üleöö rikastuvad, on aga lihtsalt pahatahtlik.

Lastetoetuste tõstmise kõrval tuleb kiiremas korras leida lahendus ka rekordeid püstitavatele kütusehindadele. Keskerakond on valmis langetama aktsiisi Euroopa Liidu miinimummäärani. Nüüd tuleb sõnadest ka tegudeni jõuda. Bussifirmad, logistikaettevõtted, põllumehed ja loomulikult igapäevatoiminguteks autot kasutavad pered ei pea peadpööritavale hinnarallile vastu. Erimärgistatud diislikütuse aktsiisimäära suutsime pärast pikki vaidlusi alla tuua, sama peame tegema ka bensiini ja diisliga.