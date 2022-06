MOKATUBAKAS NÄRIS IGEMESSE AUGU! 22aastane neiu: „Mul on nii sügavaks see auk söövitatud, et enam ei ole näha, kui mul on tups all.“

Eelmisel nädalal postitas 22aastane neiu TikToki video, kus uhkustas, et tema on tarbinud nii kaua mokatubakat, et temal on lausa ülemise igeme juurde tekkinud lõhe. „Ma olen nii kaua tupsu (mokatubakat – toim.) teinud, seitse või kaheksa aastat, et mitte keegi ei saa aru, kui mul tups all on. Ma naeratan ja [tundub, et] mul ei ole tupsu all. Aga tegelt on küll. Mul on lihtsalt nii sügavaks see auk söövitatud, et enam ei ole näha, kui mul on tups all. See pole flex (uhkustamine – toim.), aga samas on ka flex,“ räägib videos neiu kasutajanimega Katastroofkata. Kauaks see nähtavale ei jäänud: video eemaldati TikTokist, kuna paljud vaatajad teavitasid platvormi, et selle sisu on sobimatu.

Õhtulehel õnnestus ühendust saada ka video postitajaga.