OTSE | Viimastest julgeolekualastest arengutest ja laevastike ühendamisest räägivad Grosberg ja Kivinuk

Grosberg andis ülevaate Ukraina sündmustest. Sõjategevus on olnud peaaegu kuu samasugune. Kogu rinde ulatuses toimuvad kokkupõrked. Kumbki otsustavaid läbimurdeid saavutanud pole.

Peamine lahingutegevus toimub Luhanski oblastis, Severodonektski linna ümber. Umbes kolmandik linnast on venelaste kontrolli all.

Ukraina üksuses on suutnud Harkivi ümbert Vene üksused tagasi suruda. Harkivi linn on siiski kaugtule rünnakute all.