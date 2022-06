ÕL VIDEO | Grosberg: tõenäoliselt suudavad Vene väed lähinädalatel vallutada Luhanski

Küsiti, et kas ameeriklaste relvasaadetistest on lõpuks kasu, sest nende saatmise koridor jääb üha kitsamaks. Grosberg ütles, et ükski linn ei saa end lõpuni turvaliselt tunda. Peale Severodonetski vallutamist vabaneb uus ressurss, ja tõenäoliselt on järgmised sihikule võetavad linnas Slovjansk ja Krematorsk. Ründaval üksusel on Grosbergi sõnul raskem, sest jõudude ülekaal peab edu saavutamiseks olema 1:3. Iga relv, mis laseb kaugele, on abiks, ütles Grosberg. Mida varem need kohale jõuavad, seda parem, lõpetas ta.