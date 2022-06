FOTOD | Mailis Repsi kohtuprotsessil annab ütlusi Tanel Kiik

Seni kohtusaalis nii mõnegi tunnistaja kirjelduste ja vastuste üle naernud Mailis Reps näitas tänasel istungil esimest korda välja kahetsust, et üks tema endistest kolleegidest peab eksministri jamade pärast kohtus ülidetailseid selgitusi andma. „Mul on väga kahju, et sa sellises olukorras oled,“ lausus ta haridusministeeriumi pikaaegsele asekantslerile.