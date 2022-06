FOTOVAATLUS | SADA SÕJAPÄEVA: sünnitajad pommirahe all, na**i läinud lipulaev, kangelaslikud Ukraina kaitsjad ja kössitav Putin

Venemaa-Ukraina sõja ohvreid on võimatu kokku lugeda. Ukrainlased on viimaste kuude ja nädalate jooksul kandnud suuri kaotusi. Hukka on saanud nii tsiviilisikuid kui ka sõjaväelasi. Tapetud on lapsi, vanureid. Miljonid inimesed on jäänud koduta. Paljud on kodumaalt põgenenud. Ja käimas on alles sajas päev, ent asjatundjate sõnul võib verevalamine kesta veel kuid ja isegi aastaid. „Kurjus on Euroopasse tagasi tulnud, teistsuguses mundris, teistsuguste loosungitega, aga samal eesmärgil,“ mõtestas toimunu hiljaaegu lahti Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Ta viitas sellele, et viimati oli Euroopas sellist hävitusstööd näha teise maailmasõja päevil.