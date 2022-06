FOTOD Sada päeva Vene-Ukraina sõda: talvest on saanud suvi, ent verevalamisel ei paista veel lõppu

KEDAGI EI JÄETA MAHA!: Vladimir Putin uskus, et ukrainlased annavad kiirelt alla ning „sõjaline erioperatsioon“ on edukas. Küll aga polnud ukrainlased okupantidel vastas lillesülemitega, vaid relvadega. Lisaks on ukrainlaste tegevusest välja paistmas suhtumine, et kedagi ei jäeta maha. See erineb suuresti Venemaa armee tegevusest. Nimelt ei korja Putini armee oma surnuid üles, vaid jätab nad sõjatandrile vedelema. Foto on jäädvustatud 6. märtsil Kiievi äärelinnas. Ukraina sõdurid aitavad vigastada saanud naist linnast välja. Toona pommitati Kiievit ja äärelinnu valimatult, mistõttu paljud otsustasid piirkonnast lahkuda. Foto: Scanpix/AP