OTSEBLOGI | 100 PÄEVA SÕDA: Zelenskõi sõnul on Ukraina vägesid saatnud Severodonetskis mõningane edu

Praegused ja endised energiaametnikud tõdevad, et nad on mures, et Venemaa invasioon Ukrainasse viib maaailma pärast aastatepikkust energiasektorisse tehtud alainvesteerimist kriisi, mis võib isegi ületada 1970ndate ja 1980ndate alguse naftakriisi. „Nüüd on meil naftakriis, gaasikriis ja elektrikriis samal ajal.“

Mariupol, Volnovakha, Severodonetsk, Rubižne, Popasna, Lõman. Presidendi kantselei asejuhi Kõrõlo Tõmošenko sõnul on need venelaste poolt täielikult hävitatud linnad. Sadadel tuhandetel inimestel pole enam kuhugi tagasi tulla.

Ukraina väed väidavad, et on saavutanud märkimisväärseid edusamme Venemaa positsioonide vastu okupeeritud Hersoni lõunapiirkonnas. „Hersoni piirkonnas on relvajõud vabastanud 8 kilomeetrit okupeeritud territooriumi,“ postitas territoriaalkaitseüksus AZOV Dnipro Telegramis.

