Ildide ja valla kohtuvaidluses kompromissi ei tulnud

Kadrina valla hagi Ildide vastu on tahteavalduse andmiseks kohustamise nõudes. Tegu on Loobu jõe jätkuvaks paisutamiseks vajaliku veeloa saamise menetlusega, kus Hannah ja Ander Ild ei ole oma nõusolekut paisutamise jätkamiseks andnud, on valla esindaja varem Õhtulehele teatanud. Viru maakohus pidi asja arutama 3. mail, kuid istung lükati edasi. „Kohus andis osapooltele aega kompromissiläbirääkimisteks. 31. maiks ei olnud pooled kompromissi saavutanud ja pooled palusid määrata uue kohtuistungi aja. Hetkel ei ole uut istungiaega veel määratud," rääkis Viru maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlich.