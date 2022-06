Ratas: tuleb teha uus koalitsioon, praegune enam ei toimi

Ratas tõdes, Eestil on toimiv valitsus, kuid toimivat koalitsiooni enam mitte. „Meil on ministrid, meil on peaminister. Aga kui me räägime tava-, loomulikust, toimivast koalitsioonist, seda ei ole. Kui juba mitu nädalat on peaminister öelnud, et see koalitsioon on läbi, viimati kolmapäeval riigikogu ees infotunnis, et seda koalitsiooni enam ei ole. Nii et me ei saa täna siin öelda, et meil on koalitsioon,“ sõnas Ratas.

Ratase sõnul uut koalitsiooni veel koos ei ole, kuid nende plaan ei ole peaministrit umbusaldada, samuti ei usu ta seda, et lähiajal tuleks erakorralised valimised.

Ratas kordas veelkord, et nemad ei kavatse taganeda laste- ja peretoetuste eelnõu toetamisest. „Keskerakond ei tagane vastutusest. Meil on tõesti soov toetada lapsi ja lastega peresid. Meil on soov eelnõuga edasi minna ja seda ka rakendada,“ kinnitas ta.

Ratase sõnul on Reformierakond öelnud, et see koalitsioon enam edasi ei lähe ning tema sõnul on Kallas teinud ettepanekud uue koalitsiooni loomiseks sotsiaaldemokraatidele ja Isamaale.

Ratase sõnul ei ole nende soov koalitsiooni muuta, nad ei taha ka peaministrit umbusaldada. „Kui meil see soov oleks olnud, siis sel esmaspäeval oli ju kaks hääletust, kus hääletati valitsuse usaldust. Me toetasime mõlemat. Kui meil oleks tohutu kihk koalitsioon ära vahetada, ju me siis oleksime hääletanud teistmoodi. Me oleme algusest peale öelnud, et me ei soovi laste- ja peretoetustega seda koalitsiooni lõpetada,“ lausus ta.