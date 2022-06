Juhtkiri | 100 sigadust koalitsioonipartnerile

Näiteks 1. juunil lükkasid riigikogus keskerakondlased koos EKRE saadikutega tagasi valitsuse esitatud ehk nii Reformi- kui ka Keskerakonna ministrite heakskiidetud, eestikeelse alushariduse eelnõu. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik selgitas ERRile, et Keskerakond toetas alushariduse eelnõud valitsuses, sest ei tutvunud selle sisuga põhjalikumalt. Et siis kuidas palun? Kas nende töö valitsuses polegi enne eelnõu riigikokku saatmist sellega tutvuda, vajadusel muuta ja töötada seni, kuni see on päriselt riigikokku sobilik? Kindlasti avastab riigikogugi eelnõus puudusi, kuid õnneks on võimalus teha parandusettepanekuid.