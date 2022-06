TEEB TUSKA: koolivormi aegsasti tellimine sunnib lapsevanemaid võsukeste mõõte ennustama

„Koolivorm on väga hea, ei pea hommikul mõtlema, mis laps selga paneb, või vaidlema, kas liibukate või dressaritega on sünnis kooli minna. Inimene õpib korrektselt riietuma. Ja ei pea väga mõtlema, milliseid riideid osta. Idee on hea, mõte hea, kui vaid selle koolivormi hankimine ei oleks tõeline kadalipp,“ ütleb kahe lapse ema Mariliis.