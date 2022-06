72 maavärinat aastas Hollandi maardlaid ei peata: parem ikka, kui elu Vene gaasiga

Sakslasi huvitab see projekt väga, nende poolt on Alam-Saksi liidumaa juba heakskiidu andnud, otsides võimalusi varsti sanktsioneeritava Venemaa torugaasi asendamiseks. Kiire on ka Hollandil, sealsed keskkonnaametnikud andsid oma õnnistuse sel nädalal ja vaja on veel vaid puurimisluba. Gaasväljalt peaks esimese toodangu saama 2024. aasta lõpul või järgneva aasta esimestel kuudel.