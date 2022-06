92 aastat tegutsenud legendaarne Tartu väikepood suleb uksed

„Emad käisid ikka ütlemas, et laps läheb esimesse klassi, aita teda natuke, kui ta kommi ostma tuleb. Kui siis üks kunagine pisikene tüdruk ostis long dring'i, siis mõtlesin, et näe, on juba täisealiseks saanud,“ heidab Nataša Bekker pisut nukra pilgu Toome poele, mida ta on pidanud viimased 17 aastat.