Tartu vald – parim omavalitsus Eestis!

Tartu valla kultuuriajalugu ulatub kaugele – au sees on hoitud nii kultuuritegemist- kui ka tarbimist. Lisaks neljale kultuurimajale (Tabiveres, Maarja-Magdaleenas, Laevas ja Tammistus) on märkimisväärselt tähtsal kohal ka kogukondade aktiivsus sündmuste korraldamises. Nii võib välja tuua Hoovifestivali, Äksi Avatud Õued, Vudila Hõbekala ja Muinastulede öö Vasulas. Traditsioonilisi tähtpäevi, nagu jaanipäevad, jõulud ja Eesti Vabariigi aastapäev, tähistatakse ülevallaliselt. Lisaks ka 1. advendiküünla süütamist.

Tartu vald on suurepärane koht looduslähedase puhkuse veetmiseks. Valla põhjaosas avanevad imelised vaated Vooremaa maastikukaitsealale, kus kevadine rändlindude saabumine ja haneparvede jälgimine on üks omapärasemaid vaatepilte vallas. Voorte vahele on peitunud 5 järve: Saadjärv ja Soitsjärv, Elistvere, Raigastvere ning Kaiavere järved.Neist viimase ääres asub nii lastele kui ka vanematele põnevaid tegevusi pakkuv Vudila Mängumaa. Batuudid, seiklusrajad, uus turnimisatraktsioon „Ronila“, lisaks adrenaliinitaset tõstvad võimalused kihutada ATV-dega või põrkeautodega autodroomil. Veepark, kus on kolmel eri tasandil liumäed ja 60 meetri pikkune liutoru, on ainult väike valik kõigest sellest, millega mängumaal ära sisustada terve päev vōi isegi mitu (sest nüüd on Vudilas ka vahvad ja erinevaid vōimalusi pakkuvad majutusmajad).