KANDEV VAIKUS! Kaja Kallas ei suutnud eitada, et punutakse uut võimuliitu

EBAMUGAV: Valitsuse pressikonverentsil pani ajakirjaniku väide, et just Jaak Aabi initsiatiivil hääletas Keskerakond alushariduse eelnõu vastu riigikogus, peaminister Kaja Kallast varjamatult imestama. Aab selgitas, et küsimus oli rahas, mitte selles, et erakond oleks eestikeelse hariduse vastu, mis on eelnõu üks eesmärke.