Tanel Kiik: toetasime alushariduse eelnõu valitsuses, sest ei tutvunud sellega põhjalikult

„Hiljem kui eelnõu riigikogus sisuliselt lahti võeti, siis hakati vaatama, mis on täpsemalt kokku lepitud ja millised on olnud erinevate osapoolte tagasiside ja tekkis palju küsimusi ning murekohti. Keskerakonna fraktsioon otsustas, et kui parlamendis tehakse ettepanek see eelnõu esimesel lugemisel tagasi lükata, siis fraktsioon hääletab samuti nii,“ rääkis Kiik.