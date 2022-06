Miks on vandenõuteooriad laialt levinud ja kuidas nendega toime tulla?

Covid-19 pandeemia algusest saadik on levinud arvukalt vandenõuteooriaid, mis väidavad, et viirus on kas ameeriklaste loodud biorelv, seda pole üldse olemas või see on täiesti ohutu ning et WHO või ravimitööstus kasutavad hüsteeriat oma õelate eesmärkide täitmiseks. Need ideed on omakorda Ukraina sõja mõjutustel edasi arenenud – vandenõuteoreetikud üle maailma usuvad nüüd seda, et Putin päästab maailma ohtliku viiruse käest, mida ameeriklased on aretanud Ukrainas asuvates biolaborites, või et Putin on lihtsalt maailmavalitsuse marionett, kes tahab juhtida maailma lõplikku kriisi. Miks on vandenõuteooriad aga nii levinud ja mida nendega ette võtta?