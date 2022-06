VALITSUS ON LÕHKI: miks ei julge keegi teha esimest sammu? Keskerakonnas käärib võimuheitlus

Kõik parlamendierakonnad peale Isamaa on tupikus. Ükskõik, mida nad otsustavad, ei sõltu kõik lõpuks ainult neist endist. Seetõttu pole mitmes parlamendierakonnas ka täpset arusaama, kuidas praeguses valitsuskriisis käituma peaks.

Kuluaarides räägitakse, et Keskerakonnas on küll neid, kes tahaksid koalitsioonist Reformierakonnaga kiiremas korras minema joosta, kuid heal juhul on selle mõte taga kolmandik erakonna ladvikust. Võimalik, et veelgi vähem.

Laias plaanis jagunevadki Keskerakonna juhtivpoliitikud kolme eri leeri.