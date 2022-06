NÄPUD LÄHEVAD MAKSUMAKSJA RAHAKOTTI?! Kustus lootus, et metsadega seotud kliimaeesmärke õnnestub täita

Kui palju eesmärkide lati alt läbijooksmine maksab? Põlevkivielektrijaamad maksavad praegu 85 eurot õiguse eest paisata tonn CO2 õhku. Sellise hinna puhul: kui Eesti eesmärk on siduda 2,5 miljonit tonni süsihappegaasi, aga tegelikult on näiteks miljon tonni emiteerimist, siis on erinevus 3,5 miljonit tonni ehk umbes 300 miljonit eurot. Nõnda igal aastal, kuni kliimaeesmärgid täidetud. Ent mis saab siis, kui hind tõuseb: näiteks 300 euroni ühe tonni õhkupaiskamise eest? Jah, muidugi võib loota, et seda ei juhtu. Ent paraku on varnast võtta äsjane näide, et lootus on siiski vaid lollide lohutus.