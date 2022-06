Indrek Luberg | Erakonnad panustavad rumalale valijale

Perehüvitiste suurendamine eelnõus ettepandud mahus tähendab riigile iga-aastast täiendavat kulu ca 300 miljonit eurot ning see kasvab iga aastaga. Koalitsioonis eelnõud eest vedav Keskerakond ei oska vastata küsimusele, mille arvelt see raha leitakse. Tundub, et see neid ka väga ei huvita ja vajadusel ollakse valmis ka laenu võtma. Laenu võtmisel toetuste maksmiseks ei näe probleemi ka Isamaa, mille liikmed on ka varasemalt avaldanud arvamust, et riik võiks võtta laenu nii palju kui võimalik, sest tagasi seda tulevikus nagunii maksma ei pea.