„KRIMIOOSUM“ | Jutustame ühest Eesti 60ndate kõige koletuslikumast kuritööst, mille käigus kaotas elu väike Mustamäe tüdruk

Läheme ajas tagasi 60ndate Eestisse. See oli suurte arengute kümnend, mil Eesti kodudesse hakkasid tekkima televiisorid ja riidekappidesse nailonsärgid. Tänavatel vuras aina rohkem Volgasid ja Moskvitše. Toona olid popid lood nagu „Lipsi“ Heli Läätse esituses või Uno Loobi lauldud „Clementine“. Ja see oli kümnend, mille alguses hakkas Tallinnasse kõrguma uudne linnaosa Mustamäe. Just sinna piirkonda lähemegi ja täpsemalt 1968. aasta aprilli, mil esimesi soojasid ja suveootust katkestas kohutav koolilapse mõrv, mis šokeeris tervet Eestit.