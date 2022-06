KUTSE | Huvilisi oodatakse osalema BioBlock® ninasprei lisauuringus!

BioBlock® ninasprei on looduslik toode, mis sisaldab peale SARS-CoV-2 antikehade ka teisi väärtuslikke veise ternespiimas olevaid antikehi. BioBlock®i kõrge funktsionaalsus ja tõhusus on testitud ja uuritud laboritingimustes (in vitro). Nüüd kutsume vabatahtlikke osalema lisauuringus!