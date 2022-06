VIDEO | Kaja Kallas alushariduse eelnõu läbikukkumisest: Keskerakonna fraktsioon umbusaldas valitsuse ministreid

Lipupäevade lisandumise kohta ütles Terik, et Anton Hansen Tammsaare sünnipäeva 30. jaanuaril hakatakse tähistama kui eesti kirjanduse päeva.

Postimehest küsiti Aabilt, et kuuldavasti oli tema see inimene, kes andis Keskfraktsioonile mõtte alushariduse eelnõule vastu hääletada: miks? Aab ütles, et tema suunist ei andnud. Kuid ta rääkis eelnõu nõrkadest kohtadest. Eelnõu läks valitsusest läbi, kuid Keskfraktsioon seda ei toetanud. Aab tahtis ümber lükata hinnangu, et Keskerakond on eestikeelse hariduse laiendamise toetamise vastu: venekeelsetesse koolidesse palgati juurde 300 õpetajat. Aab ütles, et Linnade ja valdade liiduga ei saadud eelnõus kokkuleppele. Et täita eelnõus seatud eesmärk, oleks Aabi sõnul vaja juurde veel 600 õpetajat. Aabi sõnul on ebaselge, kui palju annab riik raha juurde kohalikele omavalitsustele, et juurde pandavaid kohustusi täita.

Kallas kommenteeris, et talle paistis, et Keskerakond ja EKRE leidsid teineteist ja ohvriks toodi eestikeelne alusharidus. Kallase sõnul olnuks kitsaskohad parandatavad. „Keskerakonna fraktsioon umbusaldas valitsuse ministreid, sest edasiminek oli konsensuslik otsus,“ ütles Kallas. Kallas ütles, et Keskerakond on järjest astunud kaks sellist sammu, millega öeldakse, et selles koalitsioonis ei soovita olla. „Aus oleks seda öelda või koalitsioonist ära minna.“ Kallas ütles, et valitsuse olukord on väga keeruline, kuigi valitsuse laua taga ta seda ei näe. Kallas ütles, et tema ei soovi järgmiste sammudega olukorda pingestada. „Eestile praeguses olukorras valitsuskriisi vaja ei ole,“ lõpetas Kallas.

Aab lisas, et valitsus töötab 24/7 vaatamata nendele tegudele, mis toimuvad riigikogus. Aabi sõnul on olukord kahetsusväärne, kuid valitsuse laua taga saadakse hakkama.

Õhtulehest küsiti, miks on Keskerakond eelarveläbirääkimistel põrunud. Aab ütles, et läbirääkimised on olnud keerulised ning ka prognoosid olid teised. Aabi sõnul oli Reformierakonna taotlus liikuda kiiremini eelarvetasakaalu poole, kuigi see pole olnud Keskerakonna esimene valik. Aabi sõnul on erakonna esimees ja fraktsiooni esimees olnud põhimõtteliste otsuste juures. Aabi sõnul sooviti hinnatõusude tingimustes rohkem toetada inimesi.

Kallas ei nõustu väitega, et Keskerakond oleks jäänud vaeslapse rolli. Näiteks on Keskerakonna vastutada siseministeeriumi valdkond, mis sai juurde 85 miljonit eurot. Kallas ütles, et suured juhid on olnud läbirääkimiste laua taga kogu aeg. Ka Reformierakonna fraktsioon pole olnud rahul. „Ei ole nii, et üks fraktsioon saab ja teine ei saa midagi.“ Kallas ütles, et neil on piirid ees, mis on seotud sellega, et headel aegadel on raha ära kulutatud. Kallase sõnul on kompromiss valus mõlemale poolele, aga kui ollakse kokku lepitud, siis Reformierakond läheb kaitseb seda ja Keskerakond kritiseerib. „Ärge siis sõlmige seda, kui see on halb kokkulepe,“ pöördus Kallas koalitsioonipartneri poole.

Aabilt küsiti, kas nüüd astutakse tagasi, sest Keskfraktsioon umbusaldas oma ministreid. Aab rõhutas taas, et eelnõu nõrgad kohad ei ole siiani lahendatud. Fraktsioon ei ole Aabi sõnul kummitempel ja teda ei võta juhtunut umbusaldusavaldusena endale.