OTSEBLOGI | Vene väed on jäänud Hersonis haavatavasse seisu. Zelenskõi: Venemaale võib olla küüditatud 200 000 last

Ameerika Ühendriigid kuulutasid välja uue abipaketi Ukraina abistamiseks, mille koguväärtuseks on 700 miljonit dollarit. See sisaldab muuhulgas ka mobiilseid raketisüsteeme M142 HIMARS.

Lääne ametnik ütles ajakirjanikele Ukraina sõja teemalisel briifingul, et konfliktil on potentsiaali kesta vähemalt selle aasta lõpuni. Anonüümseks jääda soovinud ametnik ütles, et läbirääkimistel kokkuleppele jõudmist on raske niipea näha, ja kui seda pole, siis konflikt kestab vähemalt aasta lõpuni ja võimalik, et kauemgi.

90. päeva blogi on SIIN. 91. päeva blogi asub SIIN. 92. päeva blogi on SIIN. 93. päeva blogi on SIIN. 94. päeva blogi asub SIIN. 95. päeva blogi on SIIN. 96. päeva blogi on SIIN. 97. päeva blogi on SIIN. 98. päeva blogi asub SIIN.